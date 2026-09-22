Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi, Daniel Moreno 3 maçta 5 gol attı - Son Dakika
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Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi, Daniel Moreno 3 maçta 5 gol attı

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Kayserispor, Mardin 1969 Spor\'u 1-0 yendi, Daniel Moreno 3 maçta 5 gol attı
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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi. Daniel Moreno, 69. dakikada Benhur Keser'in asistiyle attığı golle üst üste 3 maçta fileleri havalandırdı ve son 3 maçta 5 gole ulaştı; takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Daniel Moreno son 3 maçta 5 gol attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 8. haftasını 1-0'lık Mardin 1969 Spor galibiyeti ile kapattı. Mardin 1969 Spor maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Daniel Moreno 1 gol attı. Mardin 1969 Spor maçının 69. dakikada Benhur Keser'in asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Moreno, üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Daniel Moreno ligin 6. haftasında Esenler Erokspor'a 2 gol, 7. haftasında İstanbulspor'a 2 gol ve 8. haftasında Mardin 1969 Spor'a 1 gol atarak son 3 maçta 5 gol attı. Daniel Moreno, Taulant Seferi'den sonra takımda en fazla gol atan ikinci oyuncu konumunda.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporMardinFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi, Daniel Moreno 3 maçta 5 gol attı - Son Dakika
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