Kayserispor, Mert Göckan ile Anlaştı

Kayserispor, gurbetçi oyuncu Mert Göckan ile sözleşme imzaladı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor, gurbetçi oyuncu Mert Göckan ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon Almanya ekibi Duisburg takımında forma giyen 2001 doğumlu sol bek oyuncusu yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. Mert Göckan, Duisburg takımı ile geçen sezon 24 maçta forma giydi.