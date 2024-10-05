Kayserispor Milli Araya Moralli Girdi

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Alper Kelkitli, milli araya puan ya da puanlarla girmek için İstanbul deplasmanına geldiklerini ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alper Kelkitli, "Amacımız buradan puan ya da puanlar almaktı. İyi oynayıp kazanamayan bir Kayserispor vardı, milli araya moralli girdik." ifadelerini kullandı.

Salı günü göreve başladıklarını belirten Kelkitli, "Kulübün içinde olan antrenörleriz. Kulüpteki oyuncu profilin biliyoruz. Bize bir maç ya da bir antrenman ne zaman görev verilirse hazır olduğumuzu ispatlamak istedik. Çağdaş hoca kurs arkadaşımız, futbolda analizin çok önemli olduğu gerçek, rakibi iyi analiz ettik. Sistemsel değişiklikleri olduğunu biliyorduk. Amacımız rakibi ikinci bölgede karşılaşmaktı bunu da başarıyla gerçekleştirdik. İlk devreyi 1-0 tamamladık, net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yediğimiz erken gol bizi demoralize etti, ceza sahamıza yaslanmamıza sebep oldu." şeklinde konuştu.

Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak istediklerini de aktaran Kelkitli, "Bugün de akademiden yetişen 3 oyuncumuza şans verdik. Amacımız buradan puan ya da puanlar almaktı. İyi oynayıp kazanamayan bir Kayserispor vardı, milli araya moralli girdik. Bundan sonra daha iyi olacağımızı ümit etmiyoruz, garantisini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.