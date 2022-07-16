Kayserispor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Kayserispor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

16.07.2022 20:13

- Kayserispor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı Yeni sezon öncesi iki Süper Lig ekibi Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan hazırlık maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

- Kayserispor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

KAYSERİ - Yeni sezon öncesi iki Süper Lig ekibi Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan hazırlık maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kayserispor ile Kayseri'de bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampta bulunan MKE Ankaragücü, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kadir Has Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor takımı; Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin, Karimi, Kemen, Emrah, Bertolacci, Thiam ve Mustafa Pektemek 11'i ile başladı. MKE Ankaragücü ise; Bedirhan, Fıratcan, Sinan, Atakan, Yasin, Abdullah, Şahverdi, Chatzigiovanis, Pedrinho, Bridze ve Eren Derdiyok 11 ile sahaya çıktı. Çekişmeli geçen 90 dakika, 2-2'lik skorla tamamlandı. Kayserispor'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Thiam ve 76. dakikada Cardoso atarken, MKE Ankaragücü'nün gollerini ise 29. dakikada Atakan ile 78. dakikada Macheda kaydetti.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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