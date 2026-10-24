Kayserispor, Pendikspor deplasmanında 9. galibiyetini alıp zirveyi korumak istiyor. - Son Dakika
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Kayserispor, Pendikspor deplasmanında 9. galibiyetini alıp zirveyi korumak istiyor.

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Kayserispor, Pendikspor deplasmanında 9. galibiyetini alıp zirveyi korumak istiyor.
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TFF 1. Lig lideri Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u mağlup ederek 9. galibiyetini almayı ve 26 puanla zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Daha önce iki karşılaşmadan da galip ayrıldığı rakibiyle 25 Ekim Pazar saat 13.30'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

Kayserispor; deplasmanda Pendikspor'u yenerek 9. galibiyetini almak ve liderliğini sürdürmek istiyor.

TFF 1.Lig lideri Kayserispor; yarın Pendikspor ile karşılaşacak. Ligin 12. hafta maçında İstanbul'da Pendikspor'a konuk olacak sarı kırmızılılar, rakibini mağlup ederek zirvedeki 9. galibiyetini almak ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Pendikspor ile Kayserispor, 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. 26 puanla zirvede bulunan Kayserispor'un Pendikspor karşısındaki geçmiş performansı dikkat çekiyor. İki takım arasında daha önce oynanan iki karşılaşmadan da sarı kırmızılı ekip galibiyetle ayrıldı. Pendikspor karşısında yenilgisi bulunmayan Kayserispor, İstanbul deplasmanında bu seriyi sürdürerek rakibine karşı üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Ligin ilk 11 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor, topladığı 26 puanla zirvede bulunuyor. Pendikspor ise 11 maç sonunda 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Kayserispor, rakibi karşısında kazanması halinde puanını 29'a yükseltecek.

Pendikspor ile Kayserispor, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşılaşacak. Pendik Stadında oynanacak maçın başlama saati 13: 30 olarak duyuruldu. Bu maçı Ankara Bölgesi hakemi Burak Pakkan yönetecek.

Kaynak: İHA
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