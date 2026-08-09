Kayserispor Sezona Galibiyetle Başladı
Kayserispor, Vanspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk maçında 3 puanı aldı. Goller Taulant Seferi'den.
1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Vanspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor sezona 3 puana başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezondaki gollerini Arnavut oyuncu Taulant Seferi kaydetti.
1.Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2026-2027 sezonun ilk golünü Taulant Seferi attı. Vanspor maçına ilk 11'de başlayan Arnavut futbolcu, müsabakanın 9 ve 56. dakikasında Görkem Sağlam'ın pasında topu ağlara göndererek, takımının yeni sezonda ilk golünü kaydetmiş oldu.
87. dakikaya kadar sahada kalan Seferi; oynadığı futbolu attığı 2 golle süsleyerek, Kayserispor kariyerine gollerle başladı.
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