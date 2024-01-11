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Kayserispor, son 4 maçtan puansız ayrıldı - Son Dakika
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Kayserispor, son 4 maçtan puansız ayrıldı

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan puansız ayrıldı. Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Karagümrük maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, 29 puanda kaldı ve puan tablosunda 6. sıraya geriledi.

Kayserispor, son 4 maçtan puansız ayrıldı
11.01.2024 - 09:06,
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Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan puansız ayrıldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 sezonunun en kötü performansını sergiliyor. Sarı Kırmızılı ekip, oynadığı son 4 maçtan puansız ayrıldı. Son olarak Pendikspor ile oynadığı müsabakayı kazanan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 4 maçtan puan çıkaramadı. Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Karagümrük maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, 29 puanda kaldı.

Fenerbahçe'ye ve Sivasspor'a sahasında, Konyaspor ve Karagümrük'e deplasmanda mağlup olan Kayserispor puan tablosunda 6.sıraya geriledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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