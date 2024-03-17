Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı

Kayserispor Süper Lig\'de 11. mağlubiyetini aldı

Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

17.03.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Kayserispor, rakiplerine karşı 11. kez mağlubiyet aldı. 30 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik alan sarı kırmızılılar 11 kez de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Haftayı 36 puanla 13. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 3 maçından da galibiyet ile ayrılamadı. Rizespor'a mağlup olan Kayserispor, Hatayspor ile berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a da mağlup oldu. Kayserispor son 3 maçında rakip filelere 1 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı - Son Dakika

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