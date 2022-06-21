Kayserispor taraftarından bildiri

Kayserispor'un en büyük taraftar grubu Kapalı Kale, yazılı bir açıklama yaparak sarı kırmızılı kulübün siyasi malzeme yapılmasına tepki gösterdi.

Kapalı Kale Taraftar grubundan yayınlanan bildiride "Bir süredir kamuoyunu meşgul eden Erciyes Anadolu Holding'in kulübümüzle yapmış olduğu sponsorluk anlaşmaları hususunda verilen demeçler Kayserispor markasına ciddi zararlar vermektedir. Mevcut iddiaların kulaktan dolma ifadeler ile somut delillere dayandırılmadan yapılması Kayserispor isminin gelecekte yapacağı her kurumsal girişimine ket vurmakla kalmayacak Kayserispor markasının maddi-manevi yıpranmasında temel oluşturacaktır. En zor zamanlarında Kayserispor menfaatleri için büyük fedakarlıklar göstermekten asla geri durmayan Erciyes Anadolu Holding ailesi ve kıymetli CEO'su Alpaslan Baki Ertekin beyin bu ithamlarla karşı karşıya kalması ayrıca bizleri derinden üzmüştür. Bizler, şehrin en büyük marka değeri olan Kayserispor'un hele ki, şu an içinden geçmiş olduğu zor günlerden ayrılık ile değil şehrin bütün dinamikleriyle tek bir yumruk olmasını beklerken böyle üzücü ifadelerin tekraren yaşanmaması hususundaki hassasiyetimizi dile getiriyor, asıl olan sadece Kayserispor diyoruz" denildi. - KAYSERİ