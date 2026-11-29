TRENDYOL 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında bugün saat 19.00'da deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nün konuğu olacak Kayserispor'da 200 taraftar takımını stadyumda destekleyecek. Demirören Haber Ajansı'na konuşan sarı-kırmızılı taraftarlar, Bursaspor'un puan kaybettiği haftada galip gelerek yeniden lider olmak istediklerini söyledi.

1'inci ligde sezona şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Metro Holding Kayserispor, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligde 33 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligin 15'inci haftasında cumartesi günü sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1'lik skorla mağlup eden sarı- kırmızılı ekip, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün saat 19.00'da Ankara Aktepe Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada takımlarını destekleyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 10.00'da Kayserispor Buluşma Noktası (KBN) önünde toplanarak, 200 kişi başkentte hareket etti. Kendilerine ayrılan deplasman tribünü kontenjanını kısa sürede dolduran Kayserispor taraftarı Ankara'da takımlarının üç puan alması için itici güç olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar lider Bursaspor'un puan kaybettiği haftada galip gelerek yeniden lider olmak istiyor.

ÇETİN UZUNOĞLU: ZORLU BİR MAÇ OLACAK

Maçı kazanacaklarını düşündüğünü belirten Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Yöneticisi Çetin Uzunoğlu, "Bugün Ankara'ya yolculuk yapacağız. Keçiören deplasmanına liderliği almak için gidiyoruz. Buradan 200 kişi yolculuk yapacağız. 25 kişi de Ankara'daki tayfamızdan katılım olacak. Hedefimiz, bu sene mayıs ayında şampiyonluğu kutlamak, şehrimize şampiyonluğu getirmek. Bunun için kardeşlerimiz ve abilerimizle yola çıkıyoruz. Allah utandırmasın. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Kazanıp, şehrimize lider döneceğimize söz veriyoruz. Atmosfer güzel. Şehrimizde liderlik, şampiyonluk heyecanı var. Kar-kış, yağmur-çamur demiyoruz. Bu yollara, soğuklara alışkınız. Gidip, inşallah şampiyonluk için emin adımlarla bir adım daha atıp, 3 puanımızı alıp şehrimize döneceğiz. Keçiören bir az daha ciddi bir rakip. Play-off iddiası var. Süper Lig hedefleri olan bir takım. Daha sıkı bir maç olacaktır. Maksimum 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü zorlu bir maç olacak. Moreno ve Benhur'dan da gol bekliyoruz. Hep beraber birlik içerisinde omuz omuza verip şampiyon olacağız. Buna da eminiz. Her zaman her yerde Kapalı Kale" dedi.

FATİH ARISOY: TAKIMIMIZIN ARKASINDA DURACAĞIZ

Kayserispor taraftarı Fatih Arısoy, maçı 2-0 kazanacaklarını belirterek, "Koyu bir Kayserispor taraftarıyım. Bugün Keçiören deplasmanı için Ankara'ya gidiyoruz. Dün Bursaspor'un puan kaybetmesiyle bugünkü maçı almak ve de liderliğimizi korumak istiyoruz. İnşallah kazanacağız. Tüm Kayseri halkının Kayserispor'u desteklemesini istiyoruz. Liderliğe oynamamıza rağmen stadımız çok boş. Bir Bursa taraftarı kadar olamıyoruz. Kayseri halkından ricam stadı doldursunlar. Bu memleketin başka takımı yok. Maça gelsinler. Şu an burada olmak Kayserispor aşkı. Sabah erkenden kalktım, hazırlandım. Evimi, ailemi bıraktım. Maça gidiyorum. Gece de kaçta geliriz bilmiyoruz. Ben 2-0 yeneceğiz diyorum. Son maçta, Sarıyer maçında güzel top oynadık. Rakibimizi dağıttık. Güzel maç oldu. Biz her maça zaten yenmek umuduyla gidiyoruz. İnşallah yeneceğiz. Gidip takımımızı destekleyeceğiz. Arkasında duracağız" diye konuştu.

BERKE DURAN: SABAH YA DA GECE BİZİM İÇİN ÇOK FARK ETMİYOR

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Üniversite Sorumlusu Berke Duran ise "Atmosfer güzel. Gönül ister ki Kayseri'de kalan abilerimiz ve kardeşlerimizi de götürelim. Kontenjanımız sıkıntıydı. İstemediğimiz, düşük sayılarda gidiyoruz. Sabah ya da gece bizim için çok fark etmiyor. Önemli olan armanın peşinde olmak. Son maçı da kazandık. İnşallah 3 puanla birlikte gidip liderliği alıp geleceğiz. 2-1 veya 3-1 kazanırız diye düşünüyorum. İnşallah gidemeyen abi ve kardeşlerimizin yerine de gırtlak patlatarak 3 puanı alıp geleceğiz" şeklinde konuştu.