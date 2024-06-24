Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı yayınladı - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı yayınladı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı\'na destek mesajı yayınladı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı. Yılmaz, genç ve potansiyelli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. A Milli takımımız, Çekya maçından puan veya puanlar alması halinde Son 16 Turu'na katılma hakkı elde edecek.

24.06.2024 08:42
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı. Gruptaki ikinci maçında Portekiz karşısında sahadan 3-0 yenik ayrılan ay yıldızlılara sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. Bizim çocuklara güvenelim, destek olalım."

A Milli futbol takımımız, Çarşamba günü gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, bu maçtan puan veya puanlar ile ayrılması halinde Son 16 Turu'na katılma hakkı elde edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı yayınladı - Son Dakika
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