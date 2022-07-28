Çağdaş Atan: "Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var" - Son Dakika
Üye Girişi

Çağdaş Atan: "Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var"

28.07.2022 23:19
Çağdaş Atan: "Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var"

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması ile ilgili, "Ciddi transfer yaptılar ama sahanın içerisinde organizasyon anlamında sıkıntıları olduğunu görüyoruz.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması ile ilgili, "Ciddi transfer yaptılar ama sahanın içerisinde organizasyon anlamında sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü oldukları yanlar var ama zaafları da var. Bu zaafları maksimum seviyede kullanmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor, sezonun Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalıştı. Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş'ın zaaflarından faydalanmak istediklerini söyledi. Atan, "Heyecanlıyız açıkçası, zor bir fikstürle başlayacağız. Takımızı hazır görüyorum. İyi hazırlık maçları oynadık, bizim için iyi veriler aldık. İlk rakibimiz Beşiktaş. Ciddi transfer yaptılar ama sahanın içerisinde organizasyon anlamında sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü oldukları yanlar var ama zaafları da var. Bu zaafları maksimum seviyede kullanmak istiyoruz. Geçen seneden kalan olumsuz anlamdaki alışkanlıklarımızı da pozitif hale getirmeye çalıştık kamp süresince. Artık maç haftasına girdik, heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi işler yapacağımızı, iyi oyunlar çıkaracağımızı hayal ediyorum. Umarım öyle olur" diye konuştu.

"En temel amacımız sezonu güvenli şekilde tamamlamak"

Ligin ilk 10 haftasında zorlu rakiplerle oynayacaklarının altını çizen Atan, "İlk 10 hafta olarak düşünüyoruz. Fikstürümüz gerçekten çok zor. Bu sene en büyük şanssızlığımız bu. Tabii ki bu takımların hepsiyle oynayacağız ama ilk 10 haftada 5 tane şampiyonluğa oynayan takımla oynuyoruz. Şu an açıkçası bir puan hesaplaması yapmadık. Tabii gönlümüzden geçen bir rakam var. Önce bir oyunu görelim, ne kadar iyi oynuyoruz. Ondan sonra kendimize puan ve sıra hedefi koyabiliriz. Ama bu seneki en temel amaç sezonu güvenli bir şekilde tamamlamak" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı
Kaynak: İHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:49 Konyaspor, Bate Borisov'u 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna çıktı!
22:07 Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi!
21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
21:35 TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı!
20:59 Bursa'da 10 metrelik köprüden aşağı uçan tır park halindeki araçların üzerine çakıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
20:17 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Erdoğan'a gözdağı verdi: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim
20:15 Kovid-19 ile mücadele döneminde sokağa çıkma yasağını delen vatandaşa uygulanan para cezası iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 23:19:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan: "Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement