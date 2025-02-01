Kayserispor - Trabzonspor: İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
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Kayserispor - Trabzonspor: İlk Yarı Golsüz Geçti

Kayserispor - Trabzonspor: İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

01.02.2025 17:04
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

9. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Bourabia, savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso'ya topu çıkardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

13. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Nazon'un uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Eren'in defansın arkasına doğru atılan topu almaya başaran Sikan topu Vizca'ya çıkardı. Visca'nın şutunda kaleciyi geçen topu Arif çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut'un şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

38. dakikada Visca'nın ön direğe açtığı ortada Batagov topu kafayla arka direğe doğru gönderdi. Topa yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Malheiro'nun ortasına arka direkte yüselen Banza kafayı vurdu ancak kaleci Bilal çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Hosseini, Baran Gezek, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıaslan, Alperen Öztaş

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Banza

Yedekler: Taha Tepe, Barisic, Hüseyin Türkmen, Lundstram, Nwakaeme, Cham, Serkan Asan, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor - Trabzonspor: İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika

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