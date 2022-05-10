Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Kayserispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SAHAYA BALIK ATILDI

Mücadelede Kayserispor taraftarının Trabzonsporlu futbolculara balık atması dikkat çekti. Yaşanan olay sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, Kayserispor'la berabere kalması ya da kazanması durumunda skora bakılmaksızın adını Türkiye Kupası'nda finale yazdıracak.