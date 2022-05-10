Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı

10.05.2022 21:16
Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'la maç yaptı. Önemli mücadelede tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonsporlu futbolculara balık fırlattı. Yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kayserispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SAHAYA BALIK ATILDI

Mücadelede Kayserispor taraftarının Trabzonsporlu futbolculara balık atması dikkat çekti. Yaşanan olay sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, Kayserispor'la berabere kalması ya da kazanması durumunda skora bakılmaksızın adını Türkiye Kupası'nda finale yazdıracak.

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Görüntü: Futbol Arena
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