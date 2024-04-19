Kayserispor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Kayserispor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Sakatlıkları bulunan oyuncular dışında eksik oyuncu bulunmayan Kayserispor, maç saatini beklemeye başladı.

19.04.2024 21:59
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Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor, rakibini yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yaparak tamamlayan Kayserispor tesislerle kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma, Ali Karimi ve Lionel Carole dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor -Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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