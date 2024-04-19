Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor, rakibini yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yaparak tamamlayan Kayserispor tesislerle kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma, Ali Karimi ve Lionel Carole dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor -Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. Kitsiou'nun 89. dakikada Muci'ye yaptığı sert faul sonrasında iki takım futbolcuları birbirine girdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?