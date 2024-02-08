Kayserispor Transfer Yasağı Sonlandı

Süper Lig ekibi Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü. Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Bugün itibarıyla transfer yasağı sonlanmıştır. Kayserisporumuz, şehrimiz ve büyük Kayserispor taraftarımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Gün içinde kalan dosyaların ödemesini tamamlayan Kayserispor, ara transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala tahtasını açtı. Kulüp Başkanı Ali Çamlı, sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaparak transfer tahtasının açıldığını duyurdu. Ali Çamlı şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir süredir uğraş verdiğimiz Kayserisporumuz için bugün nihayetinde yasaklarla mücadele ettiğimiz anın sonuna geldik. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun gururunu tüm şehrimle paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla transfer yasağı sonlanmıştır. Kayserisporumuz, şehrimiz ve büyük Kayserispor taraftarımız için hayırlı uğurlu olsun. Ama yüreklerimiz biraz buruk biraz üzgünüz. Asrın felaketinin yıldönümünde bu açıklamayı yapmak bizi biraz burkuyor ama hayat devam ediyor. Biz asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet kalanlarına sabır ve uzun ömür diliyorum. Biz onlarla birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Onlar her zaman bizimle beraber olmaya devam edecek. O bölgedeki tüm kardeşlerimize sabır ve metanet diliyorum. Ama bu sevinci de büyük Kayserispor caamiası ve şehrimle paylaşmayı da bir görev biliyorum. Hepimize hayırlı olsun. Bundan sonra şahlanan bir Kayserispor izlemeye camiamız devam edecek. Hepimiz gönlümüzdesiniz, başımızın tacısınız. bundan sonra da öyle olmaya devam edeceksiniz."
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