Kayserispor U-15 Lige Fırtına Gibi Başladı

Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan ligin ilk hafta maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı SincanBelediye Ankaraspor'u 8-0 mağlup ederek lige üç puan ile başladı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: GökhanMutlu, Ersin Öztürk, SametArmut

Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül

Kayserisspor U-15: ÇağlarSarıçay (Tacettin ErenCeylan dk. 41), YiğitAltıok (BatuhanCoşkun dk. 58), Efe Kırbaş, Musa Özbekar (Yusuf Göktuğ Özkılıç dk. 58), Yusuf Emin Gölbaşı, FurkanKara (Kayra Kılıç dk. 58), Kürşat Alp Dursun (Hayrettin Karayağız dk. 58), Mustafa Mert Selman, Mustafa İsmail Dağdelen (MuhammedEmir Çelik dk. 41), Berk Baran (Taha MuhammedKaya dk. 41) Furkan Balcı (YiğitTürkan dk. 58)

SincanBelediye Ankaraspor: Miraç Kaan Uğraş (Muhamad Schwedux dk. 41), Mirza Muhammed Köksal (Gazi Boylu dk. 58), Ege BulutGözlüklü, Hüseyin Mevlüt Açık, NihatErdemÇiçek, Berat Gürkaya (Aras Çınar Aydın dk. 58), Emir Demir (Hüseyin Kutay Bıçkıcı dk. 58), Gökalp Günel, AlaattinKayra Keskin (Baran Arslan dk. 41), Berke Yılmaz (Efe Çınar Kula dk. 41), Mehmet İnce (EbubekirCoşkun dk. 58)

Goller: Kürşat Alp Dursun (Dk. 10, 45), Mustafa Mert Selman (Dk. 32), Mustafa İsmail Dağdelen(Dk. 33, 46), Efe Kırbaş (Dk. 42), Yusuf Göktuğ Özkılıç (Dk. 60), YiğitTürkan (Dk. 71) (Kayserispor) - KAYSERİ