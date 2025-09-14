Kayserispor U-15 Lige Fırtına Gibi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor U-15 Lige Fırtına Gibi Başladı

Kayserispor U-15 Lige Fırtına Gibi Başladı
14.09.2025 09:54  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup'ta Kayserispor, sahasında SincanBelediye Ankaraspor'u 8-0 yenerek ilk haftayı üç puanla kapattı.

Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan ligin ilk hafta maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı SincanBelediye Ankaraspor'u 8-0 mağlup ederek lige üç puan ile başladı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: GökhanMutlu, Ersin Öztürk, SametArmut

Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül

Kayserisspor U-15: ÇağlarSarıçay (Tacettin ErenCeylan dk. 41), YiğitAltıok (BatuhanCoşkun dk. 58), Efe Kırbaş, Musa Özbekar (Yusuf Göktuğ Özkılıç dk. 58), Yusuf Emin Gölbaşı, FurkanKara (Kayra Kılıç dk. 58), Kürşat Alp Dursun (Hayrettin Karayağız dk. 58), Mustafa Mert Selman, Mustafa İsmail Dağdelen (MuhammedEmir Çelik dk. 41), Berk Baran (Taha MuhammedKaya dk. 41) Furkan Balcı (YiğitTürkan dk. 58)

SincanBelediye Ankaraspor: Miraç Kaan Uğraş (Muhamad Schwedux dk. 41), Mirza Muhammed Köksal (Gazi Boylu dk. 58), Ege BulutGözlüklü, Hüseyin Mevlüt Açık, NihatErdemÇiçek, Berat Gürkaya (Aras Çınar Aydın dk. 58), Emir Demir (Hüseyin Kutay Bıçkıcı dk. 58), Gökalp Günel, AlaattinKayra Keskin (Baran Arslan dk. 41), Berke Yılmaz (Efe Çınar Kula dk. 41), Mehmet İnce (EbubekirCoşkun dk. 58)

Goller: Kürşat Alp Dursun (Dk. 10, 45), Mustafa Mert Selman (Dk. 32), Mustafa İsmail Dağdelen(Dk. 33, 46), Efe Kırbaş (Dk. 42), Yusuf Göktuğ Özkılıç (Dk. 60), YiğitTürkan (Dk. 71) (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor U-15 Lige Fırtına Gibi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 09:58:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor U-15 Lige Fırtına Gibi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.