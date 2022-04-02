Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı! - Son Dakika
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Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!

02.04.2022 18:55

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de sınırda bulunan futbolcular kart görmedi. Sarı-lacivertlilerde sarı kart görmeyen İrfan Can Kahveci, Min-jae Kim ve Filip Novak önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde sahaya çıkabilecek.

Kayserispor'u 4-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi korkulan olmadı.

İSMAİL KARTAL MAÇ ÖNCESİ UYARMIŞTI

Fenerbahçe'de sınırda bulunan İrfan Can Kahveci, Min-jae Kim ve Filip Novak karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladılar. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili olarak, "Kayseri maçında Galatasaray mücadelesini düşüneceğimiz tek konu, gereksiz kart görmekten kaçınmak olmalı. Özellikle ceza sınırındaki arkadaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları, hakeme itiraz gibi gereksiz konulardan kart görüp derbide bizi yalnız bırakmamaları çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı! - Son Dakika


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