Kayserispor'un 2-8. Hafta Maç Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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Kayserispor'un 2-8. Hafta Maç Tarihleri Belli Oldu

Kayserispor\'un 2-8. Hafta Maç Tarihleri Belli Oldu
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Kayserispor'un TFF 1. Lig'deki 2-8. hafta maçları tarihleri açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un, ligin 2 ile 8 haftaları arasında oynayacağı maçların tarihi belli oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2 ile 8. haftaları arasında oynayacağı Sivasspor, Iğdır FK, Bursaspor, Fatih Karagümrük, Erokspor, İstanbulspor ve Mardin 1969 Spor maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:

2.Hafta

16 Ağustos 2026 Pazar

19.00 Kayserispor-Sivasspor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

3.Hafta

22 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 Iğdır FK-Kayserispor

Aktepe Stadyumu

4.Hafta

29 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 Kayserispor-Bursaspor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

5.Hafta

2 Eylül 2026 Çarşamba

20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor

6.Hafta

7 Eylül 2026 Pazartesi

17.00 Kayserispor-Erokspor

Esenler Erokspor Stadyumu

7.Hafta

14 Eylül 2026 Pazartesi

20.00 Kayserispor-İstanbulspor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

8.Hafta

20 Eylül 2026 Pazar

20.00 Mardinspor 1969-Kayserispor

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un 2-8. Hafta Maç Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika

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