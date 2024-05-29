Kayserispor'un 2022-2023 sezonunda en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu - Son Dakika
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Kayserispor'un 2022-2023 sezonunda en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu

Kayserispor\'un 2022-2023 sezonunda en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz\'a ait oldu

Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonunda 3 ayrı teknik adam ile çalışırken; en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu. Süper Lig 2023-2024 sezonunu 42 puanla noktalandıran Kayserispor, 38 haftaya 3 teknik adam ile geçirdi. Sezona Çağdaş Atan ile başlayan Kayserispor, 5 hafta sonra Recep Uçar ile anlaşarak yoluna devam etti. 22 hafta sonrasında Recep Uçar'ın görevine son verilirken bu kez Burak Yılmaz ile anlaşıldı ve sezon sonuna kadar çalışıldı. 3 teknik adam arasında en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu.

29.05.2024 14:49
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Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonunda 3 ayrı teknik adam ile çalışırken; en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu.

Süper Lig 2023-2024 sezonunu 42 puanla noktalandıran Kayserispor, 38 haftaya 3 teknik adam ile geçirdi. Sezona Çağdaş Atan ile başlayan Kayserispor, 5 hafta sonra Recep Uçar ile anlaşarak yoluna devam etti. 22 hafta sonrasında Recep Uçar'ın görevine son verilirken bu kez Burak Yılmaz ile anlaşıldı ve sezon sonuna kadar çalışıldı. 3 teknik adam arasında en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu. Kayserispor, Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puan topladı. Çağdaş Atan 1,5 puan ortalamasına sahip oldu. Sonrasında görev yapan Recep Uçar, 18 lig maçında görev aldı. Bu süreçte Kayserispor, 7 galibiyet 2 beraberlik 9 yenilgi aldı. 23 puan toplanan süreçte Recep Uçar 1,27 puan ortalaması yakaladı. Son 16 haftada görev alan Burak Yılmaz ise 3 galibiyet 7 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, bu maçlarda 16 puan topladı.

Genç teknik adamın puan ortalaması ise 1 olarak kayda geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un 2022-2023 sezonunda en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'un 2022-2023 sezonunda en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu - Son Dakika
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