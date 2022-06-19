İstanbul 'dan hava yolu ile gelen Atan'ı, Kayseri Havalimanı'nda yöneticiler ve bir grup taraftar karşıladı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan kente geldi - Son Dakika

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