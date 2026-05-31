Kayserispor\'un Genel Kurulu Ertelendi

Trendyol 1. Lig'e 11 yıl aradan sonra düşen Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 7 Haziran'a ertelendi.
Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda yapılması planlanan genel kurulda, yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Sarı-kırmızılı kulübün genel kurulu, 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
Kayseri ekibi, 14 Mayıs'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurmuştu.
