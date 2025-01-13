Kayserispor'un Harcama Limiti Belirlendi - Son Dakika
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Kayserispor'un Harcama Limiti Belirlendi

Kayserispor\'un Harcama Limiti Belirlendi

Kayserispor'a 2024-2025 sezonu için 345 milyon 268 bin TL harcama limiti belirlendi.

13.01.2025 17:47
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'a 2024-2025 sezonunda yüzde 30 sapma ile toplam 345 milyon 268 bin TL harcama limiti belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımları için 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitlerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirlendiği belirtildi. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının 121. maddesi kapsamında Kayserispor'un harcama limiti 265 milyon 591 bin 243 TL oldu.

Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Trabzonspor'a verilirken en az limit ise Adana Demirspor'a verildi. En çok harcama limiti alan Trabzonspor için yüzde 30 sapma ile birlikte 4 milyar 983 milyon 615 bin TL belirlenirken, Kayserispor için yüzde 30'lık sapma oranı ile 345 milyon 268 bin 616 TL harcama limiti belirlendi.

Transfer yasağı bulunmasından ötürü devre arasında kadrosuna takviye yapamayacak olan Kayserispor'un takım harcama limiti 265 milyon 591 bin 243 TL olurken, yüzde 30 sapma ile 345 milyon 268 bin 616 TL olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un Harcama Limiti Belirlendi - Son Dakika

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