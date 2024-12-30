Kayserispor'un İlk Yarısı: Carole Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor'un İlk Yarısı: Carole Öne Çıktı

Kayserispor\'un İlk Yarısı: Carole Öne Çıktı

Kayserispor'un ligdeki ilk yarısında en fazla süre alan Lionel Carole olurken, en golcü Boa Morte oldu.

30.12.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-205 sezonunun ilk yarısını 15 puanla noktalayan Kayserispor'da en fazla forma giyen isim Lionel Carole oldu. Fransız futbolcu, 16 maçta 1.410 dakika oynarken en az süreyi Nurettin Korkmaz aldı. En golcü ise 3 golle Boa Morte oldu.

Kayserispor'da ligin ilk yarısında en fazla süre alan isim Lionel Carole oldu. Fransız futbolcu, 17 hafta süren ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın tamamında forma giyerken 1.410 dakika sahada kaldı. Gol veya asist yapamayan Carole'ü 15 maç 1.303 dakika ile kaptan Gökhan Sazdağı ve 15 maç 1.233 dakika ile Kartal Kayra Yılmaz takip etti. Takımda en az süre alan isimler ise 80 dakika ile Talha Sarıarslan ile 13 dakika ile Nurettin Korkmaz oldu.

Kayserispor'da skora en fazla katkı sağlayan isim Aylton Boa Morte oldu. Siyahi futbolcu 3 gol 1 asist ile oynarken Kartal Yılmaz, Miguel Cardoso, Hasan Ali Kaldırım, Carlos Mane 2'şer gol attı. Cardoso, Kartal Yılmaz ve Nazon 3'er kez asist yaparak takıma katkı sağladı.

En çok sarı kart gören isim Aylton Boa Morte oldu. 5 sarı kart gören Boa Morte'yi 4'er sarı kart ile Kartal Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, takip etti. Kayserispor'da ligin ilk yarısında kırmızı kart gören isimler ise Gökhan Sazdağı, Attamah ve Bahoken oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Lionel Carole, Kayserispor, kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un İlk Yarısı: Carole Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:36:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor'un İlk Yarısı: Carole Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.