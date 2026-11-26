TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Kayserispor arasında 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadelede hakem Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak.

Kayserispor; 1. Lig'in 16. Haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Şanlıurfa Bölgesi Hakemi Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Kendirciler'in yardımcılıklarını Emre Doğu ve Haydar Avcı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

Ankara Keçiörengücü ile Kayserispor maçı Ankara Aktepe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.