Kayserispor'un maçlarında en çok düdük çalan hakem Halil Umut Meler oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor'un maçlarında en çok düdük çalan hakem Halil Umut Meler oldu

Kayserispor\'un maçlarında en çok düdük çalan hakem Halil Umut Meler oldu

Kayserispor'un Süper Lig'deki 38 maçında toplamda 23 farklı hakem görev aldı. Bu maçlarda en çok düdük çalan isim ise Halil Umut Meler oldu. Meler, Kayserispor'un 4 maçını yönetirken takımın 4 beraberlik aldığı görüldü. Çağdaş Atay ise Meler'in ardından en çok maç yöneten hakem oldu.

29.05.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un oynadığı 38 maçta 23 farklı hakem düdük çaldı. Sarı kırmızılıların maçlarına en çok çıkan isim ise Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig 2023-2024 sezonunu 42 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor'da 38 haftalık dilimde en çok maçını yöneten hakem Halil Umut Meler oldu. İzmir Bölgesi hakemi, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde 4 maçını yönetirken, Kayserispor bu maçlarda 4 beraberlik aldı. Meler'in ardından Çağdaş Atay en çok düdük çalan isim oldu.

Kayserispor'un bu sezon maçlarında görev yapan hakemler ise şu şekilde;

"Halil Umut Meler : 4 Maç - 4 beraberlik, Çağdaş Altay : 3 maç - 1 galibiyet - 2 mağlubiyet, Direnç Tonusluoğlu : 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet, Sarper Barış Saka : 2 maç - 1 galibiyet - 1 beraberlik, Bahattin Şimşek : 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet, Murat Erdoğan : 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet, Turgut Doman : 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet, Zorbay Küçük : 2 maç : 1 galibiyet - 1 mağlubiyet, Burak Şeker : 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet, Atilla Karaoğlan : 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet, Kadir Sağlam : 2 maç - 2 beraberlik, Ümit Öztürk : 2 maç - 2 galibiyet, Tugay Kaan Numanoğlu : 1 maç - 1 galibiyet, Ömer Faruk Turtay : 1 maç - 1 mağlubiyet, Mehmet Türkmen : 1 maç - 1 beraberlik, Mert Güzenge : 1 maç - 1 mağlubiyet, Burak Pakkan : 1 maç - 1 mağlubiyet, Alper Akarsu : 1 maç - 1 mağlubiyet, Ali Şansalan : 1 maç - 1 mağlubiyet, Emre Kargın : 1 maç - 1 mağlubiyet, Oğuzhan Çakır : 1 maç - 1 galibiyet, Cihan Aydın : 1 maç - 1 mağlubiyet, Yasin Kol : 1 maç - 1 beraberlik." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Halil Umut Meler, Kayserispor, Kayseri, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un maçlarında en çok düdük çalan hakem Halil Umut Meler oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:47:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor'un maçlarında en çok düdük çalan hakem Halil Umut Meler oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement