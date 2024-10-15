Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kayserispor'un rakibi Silivrispor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Kayserispor Kulübü adına Emir Akpınar katıldı. Sarı kırmızılılar 3. Eleme Turu'nda 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Silivrispor ile eşleşti.
3. Eleme Turu maçları 29-30 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde Silivri Müjdat Gürsu Stadyumunda oynanacak. - KAYSERİ
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