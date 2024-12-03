Kayserispor\'un Rizespor Kabusu Devam Ediyor

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Kayserispor; Rizespor ile Süper Lig'de oynadığı 15 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı kırmızılılar, son 6 maçtan puan çıkaramadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, haftayı puansız kapattı. Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybeden sarı kırmızılılar, rakibine son 6 maçında üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi ile deplasmanda oynadığı 15 müsabakada sadece 2 kez kazanan Kayserispor, son 6 maçta ise puan alamadı. Rizespor'u 2-0 ve 4-2'lik sonuçlar ile yenen, 5 maçta da berabere kalan Kayserispor 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Rizespor ile Kayserispor arasında Rize'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

1979/1980 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-1

1985/1986 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

2004/2005 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-1

2005/2006 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2006/2007 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

2007/2008 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2013/2014 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-2

2015/2016 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2016/2017 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-4

2018/2019 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

2019/2020 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-2

2020/2021 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

2021/2022 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

2023/2024 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

2024/2025 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ