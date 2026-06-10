Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Atila Gerin Kayseri'ye geldi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni sezon öncesi anlaşmaya vardığı 58 yaşındaki Teknik Direktör Atila Gerin öğle saatlerinde Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanında Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Basın Sözcüsü Avukat Emir Akpınar ve Sportif Direktör Seyit İçgül tarafından karşılanan Atila Gerin tesislere geçti. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor'un Yeni Teknik Dadaş: Atila Gerin - Son Dakika
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