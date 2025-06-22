Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Gisdol İmza Attı - Son Dakika
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Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Gisdol İmza Attı

Kayserispor\'un Yeni Teknik Direktörü Gisdol İmza Attı
22.06.2025 15:52
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Kayserispor, yeni teknik direktörü Markus Gisdol için imza töreni düzenledi. Hedefler vurgulandı.

Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Markus Gisdol için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, "Ligde kalmak Kayserispor'un hiçbir zaman hedefi olamaz, çok daha iyi yerlere layıktır. Bu hedefler istikametinde bugün ilk adımı atıyoruz" dedi.

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Markus Gisdol için stadyumda imza töreni düzenlendi. Törene katılan Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün hedefleri yönünde açıklamalarda bulundu. Açıkalın, "Biten bir lig sürecinin ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında değerli bir hocamızı Kayserispor Kulübü'ne kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Zorlu geçen bir lig maratonunun ardından Kayserispor hedeflediği gibi sağ salim limana ulaşmıştır. Daha önce de söylediğim gibi ligde kalmak Kayserispor'un hiçbir zaman hedefi olamaz, çok daha iyi yerlere layıktır. Bu hedefler istikametinde bugün ilk adımı atıyoruz. Türkiye'de Süper Lig tecrübesi olan, kariyerinde önemli başarıları olan değerli bir hocamız, Kayserisporumuzda çalışmayı kabul etmiş ve şehrimize gelmiştir. Bu süreçte tesislerimiz için çok olumlu görüşler bildirdi, gerçek anlamda güzel bir tesisimizin olduğunu söyledi" dedi.

Hull City ile anlaşan önceki Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in kulübe maddi katkısı olduğunu kaydeden Başkan Açıkalın, "Sözleşmeye bağlı olarak iki taraflı tazminatlarımız vardı. O vecibelerini yerine getirdiler, kulübümüze maddi katkısı olmuştur" ifadelerini kullandı. Yeni sezon için transfer çalışmalarının yapılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Açıkalın, "Transfer konusunda da kamp çalışmalarımız başlıyor. Kamp öncesinde sportif direktörümüzle beraber yürüttükleri çalışmalar var. Eksiklerimizi tabi ki birebir gözlemleyerek tespit edecekler. Eksik olan yerlerimize ne tür oyuncular, hangi oyuncuları almamız gerektiğini bütçemiz istikametinde karar verilecek ve transfer çalışmamız yapılacak" şeklinde konuştu.

"Transfer tahtası ile bir sorun yaşamayacağız"

Kulübün transfer yasağı ile ilgili dosyalarının bulunduğunu ancak sürecin devam ettiğini dile getiren Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, "Transfer tahtasının açılması bir süreç. Sanırım 9-10 civarında bir dosya var, bunun muhatapları var, karşılıklı anlaşma zeminleri var. Bunu her gün yürütüyoruz. Bununla ilgili 2 dosyayı anlaşmaya bağladık. Transfer tahtasını dosya sayısıyla adlandırmak yanlış. Bu süreç planladığımız istikamette ilerliyor. Transfer tahtası ile ilgili inşallah bir sorun yaşamayacağız" dedi.

Gisdol: "İyi bir takımla mücadele edeceğiz"

Kendisini sarı-kırmızılı takıma 2 yıllığına bağlayan imzayı atan Teknik Direktör Markus Gisdol ise, ligde üst seviye oynayacak bir takıma geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, özellikle dün şehre geldiğimde havalimanında gösterilen sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Muhammet bey ve başkanımızla konuşmamızdan sonra onlar beni buraya gelmem ve 2 sene boyunca burada çalışmam konusunda ikna ettiler. Bu sezon üst seviye oynayacak bir takıma geldik. Burada taraftarımızın stadyuma geldiğinde mutlu olacağı, takımın performansından keyif alacağı bir Kayserispor oluşturmak istiyoruz. İlk intibahım tesislere geldiğim zaman tesisin seviyesinin üst seviyede olduğu, yüksek standartlara sahip olduğuydu. Önümüzdeki sezon iyi bir takımla ligde mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Haftaya sezonumuzu açacağız ve yüksek motivasyonla birlikte hazırlık kampımızı en iyi şekilde geçirip sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Şuna ikna oldum ki; tüm kalbinizle elinizden gelenin en iyisini yaparsanız ki bunu yapacağız şehirle birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Takımımla buluşma konusunda sabırsızlanıyorum ve karşımıza neler çıkacağını merak ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Gisdol İmza Attı - Son Dakika

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