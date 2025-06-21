Kayserispor\'un Yeni Teknik Direktörü Gisdol Kayseri\'ye Geldi

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni Teknik Direktörü Markus Gisdol şehre geldi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi anlaştığı Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi. Son olarak Samsunspor'da görev yapan Teknik Direktör Markus Gisdol bugün hava yolu ile İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Kayserispor tarafından çiçekle karşılanan Markus Gisdol yarın saat 14.00'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenecek imza töreni ile resmi sözleşmeye imza atacak. Taraftarlarca karşılanan Gisdol yaptığı açıklamada, "Çok sıcak bir karşılama, teşekkür ederim. İnşallah çok güzel bir çalışma süresi gerçekleştireceğiz" dedi. - KAYSERİ