Kayserispor'un Yeni Teknik Ekibi Açıklandı - Son Dakika
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Kayserispor'un Yeni Teknik Ekibi Açıklandı

Kayserispor\'un Yeni Teknik Ekibi Açıklandı
30.06.2026 00:27
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Atila Gerin'in yardımcı antrenörleri ve analiz ekibi belirlendi. 3 Kayserili antrenör görev alacak.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in çalışacağı yardımcı antrenörler belli oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Atila Gerin, göreve başladı. Bugün sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıkan Atila Gerin'in yardımcıları belli oldu. Atila Gerin'in ekibinde 3 Kayserili antrenör yer aldı.

Atila Gerin'in ekibinde şu isimler bulunuyor:

"Anex Pereira - Yardımcı Antrenör, Fikret Bağdemci - Yardımcı Antrenör, Kemal Dulda - Yardımcı Antrenör, Orkun Aydın - Maç Analisti, İlker Kıreker - Atletik Performans Antrenörü, Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü, Mert Yağız Aykın - Atletik Performans Antrenörü, Erdinç Kurt - Kaleci Antrenörü, Hamit Sayıcı - Kaleci Antrenörü." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un Yeni Teknik Ekibi Açıklandı - Son Dakika

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