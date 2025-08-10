Kayserispor\'un Yeni Yüzleri Tanıtıldı

Kayserispor'da kadroya katılan 8 futbolcu görücüye çıkarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, yeni sezonda kadroya dahil olan 8 yeni isim taraftarla buluştu. Erciyes 38 FK ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda taraftarın önüne çıkan Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Burak Kapacak, Aaron Opoku, Indrit Tuci, Joao Mendes, Stefona Denswil ve Gideon Jung tarafının büyük ilgisi ile karşılaştılar.

Kadroya dahil edilen yeni isimler ligin 2. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Başakşehir maçında Teknik Direktör Markus Gisdol'ün görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecekler. - KAYSERİ