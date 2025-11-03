Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet

Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet
03.11.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 11'inci haftada Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 144 gün sonra ilk galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 13 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini 11'inci haftada kendi sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek aldı.

HASRET BİTTİ

Geride kalan 10 haftada çıktığı karşılaşmalarda galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ise, geçen sezon 12 Mayıs'ta kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1'lik skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 13 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 7 beraberlik alıp, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

144 GÜN SONRA GALİP GELDİ

Süper Lig'in 11'inci haftasında seyircisi önünde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden İç Anadolu ekibi, hem ligdeki ilk galibiyetini alırken hem de 13 maç sonra kazandı. En son geçen sezon yine kendi evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek galip gelen sarı-kırmızılı takım aradan geçen 144 günün ardından ilk galibiyetini alarak hasrete son verdi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Kasımpaşa, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıranın sonu görünmedi Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu Kullandığı korneri görenler inanamıyor Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor
Sokak ortasında havai fişek terörü O anlar kameralarda Sokak ortasında havai fişek terörü! O anlar kameralarda
Samsunspor’un kaptanı Zeki Yavru’dan alkışlanacak hareket Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket
Taner Taşkın’dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
Altın için çarpıcı 2026 tahmini Altın için çarpıcı 2026 tahmini

13:54
Galatasaray’ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı
13:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026’da yüzde 20’nin altını hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz
13:17
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
13:13
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek’ten sürpriz “indirim“ mesajı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz "indirim" mesajı
11:49
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti Kan donduran olay kamerada
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada
10:48
Haritadan silinen köy Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 14:05:43. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.