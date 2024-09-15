Kayserispor ve Eyüpspor Berabere

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bellona Kayserispor sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Ömer Tolga Gülbini'nin yönettiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bellona Kayserispor ile İkas Eyüpspor Kayseri'de karşı karşıya geldi. Eyüpspor mücadelenin ilk yarısını 21. dakikada Mame Thiam ve 36. dakikada Sanu Saiz'in attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
Kayserispor karşılaşmanın 64. dakikasında Arif Kocaman'ın attığı golle farkı 1'e indirdi. 69. dakikada Eyüpsor ağlarını havalandıran Duckens Nazon skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
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