Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. 2022-2023 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı Kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı. Kayserispor kaptanı İlhan Parlak , Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynayıp puan veya puanlar almak istediklerini söyleyerek, " İstanbul 'a teslim olmaya değil, kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız. İnşallah puan veya puanlar ile döneriz" dedi.

Kaynak: İHA

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