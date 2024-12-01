Kazdağları\'nda Kar Spor İda Ultra Maratonu Tamamlandı

Spor

Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içindeki Kazdağları'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen Kar Spor İda Ultra Maratonu sona erdi.

Edremit Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kar Spor'un öncülüğünde yapılan maraton, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında gerçekleştirildi.

110 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus", 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" ve bu sene eklenen 8,5 kilometrelik "Sekizbuçuk" kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 1700 sporcu katıldı.

Bu sabah koşulan 8,5 kilometrelik yarışla sona eren Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törende verildi.

İda Ultra parkurunun birincisi erkeklerde Cevdet Alyılmaz, kadınlarda ise Ebru Çırakman oldu.

66 kilometrelik "Half Ultra" kategorisinin birincileri erkeklerde Burak Edis Emiroğlu ve kadınlarda Gülfer Altun olurken 36 kilometrelik "Run Zeus" koşusunda ise erkeklerde Oğuzhan Emre Singer ve kadınlarda ise Fatma Taş yarışı ilk sırada tamamladı.

"Kutup Ayısı Köy Koşusu" kategorisinde erkeklerde Gökhan Gündoğan Şen ve kadınlarda Çiğdem Güleç birinciliği elde etti. Maratonun bugün koşulan son parkurunda ise Halil İbrahim Aktugan ve Bahar Ateş Çakır birinci geldi.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağları'nın dünya çapında bilinen bir destinasyon olduğunu söyledi.

Kazdağları'nın eteklerinde, zeytin bahçelerinin arasında onlarca köyü kat eden sporcuları tebrik eden Ustaoğlu, "Bunlar çok kıymetli organizasyonlar. Kar Spor'un organizasyonunda yapılan bu etkinlik ilimizin turizm, tarih, kültür alanında ön planda olduğu gibi spor alanında da ön planda olduğunun bir göstergesidir." dedi.

110 kilometrelik İda Ultra kategorisini 12 saat 54 dakika 16 saniyede kat eden Cevdet Alyılmaz AA muhabirine, bu parkuru daha önce 3 defa koştuğunu söyledi.

Bu sene parkurda değişiklik yapıldığını belirten Alyılmaz, "Yapılan değişiklik parkuru daha zor hale getirmiş ama çok daha keyifli hale getirmiş. Seyir tepesine kadar çıktık ama o seyir tepesinde çıkış ve inişlerde parkur mükemmeldi. Kazdağları'nın o mükemmeliyetini orada görebiliyorsunuz. Çok keyif aldım, çok hoşuma gitti. Yer yer durdum sırf fotoğrafları çekmek için o anı yaşamak istiyorum ben. Güzeldi. Yağmur da ayrı bir keyif verdi. Yağmur yağması da iyi oluyor sizi biraz daha böyle canlandırıyor. Canlı bir şekilde koşmanızı sağlıyor." diye konuştu.