Kazdağları'nda Uluslararası Karspor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Kazdağları'nda Uluslararası Karspor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek

Kazdağları\'nda Uluslararası Karspor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilecek 8. Karspor İda Ultra Maratonu'nda 17 ülkeden 117'si yabancı olmak üzere toplamda 1,700 sporcu yer alacak. Organizasyon, bölgenin turizm değerini artırmayı amaçlıyor.

29.11.2024 16:11  Güncelleme: 16:22
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda gerçekleştirilecek 8. Kar spor İda Ultra Maratonu'nda 17 ülkeden 117'si yabancı bin 700 sporcu ter dökecek.

Karspor İda Ultra organizasyonunun basın toplantısı, Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelde gerçekleştirildi. Organizasyona ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bundan sonra bize düşen bunu bir tık daha yukarılara taşımak, marka değerini daha yukarılara taşımak. Bölgemizin tanınınırlığa değil, marka değerini yükseltmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tanınırlığı çok yüksek ama marka değer konusunda bu tür organizasyonlar bölgemizin marka değerini yukarılara çıkartıyor. Organizasyonun bölgemizde turizmin en diplerde olduğu tarihlerde olması turizmcilerimiz açısından ekonomik anlamda da ciddi önem taşıdığını düşünüyorum" dedi.

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına katılan Aytekin Durmaz da büyükşehir belediyesi olarak her türlü spor etkinliklerine destek olacaklarını söyledi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de, Kuzey Ege'nin son yılların en önemli turizm destinasyonlarından birisi olma yolunda olduğunu ve özellikle Kazdağları'nın tüm Türkiye'nin ilgisini çeken ve herkesin görmek istediği bir bölge olduğunu kaydetti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise daha önce hiç bir destinasyonda yapılmamış bir yarışı organize etmeyi planlayarak yola çıktıklarını belirterek, "2 şehir arasında yaptığımız İda Ultra Maratonunu zeytin hasat dönemine rastlayan tarihlerde gerçekleştirme kararı aldık. Sporcularla hasat yapan yöre halkının kaynaşması açısından etkili oldu. Katılacak insanlara Sarıkız Efsanesi'ni, Edremit'in termaller bölgesi olduğunu anlatmaya çalıştık. İnsanlar Edremit'i, Kazdağları'nı çok sevdiler" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Edremit, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazdağları'nda Uluslararası Karspor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek - Son Dakika

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