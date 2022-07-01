Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL - Son Dakika
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Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL

01.07.2022 23:57

Galatasaray, transfer süreçlerini hızlandırdı. Altay'dan Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan Sarı-kırmızılılar bu transfer için İzmir ekibine 21 milyon TL bonservis ödeyecek.

Okan Buruk'un talimatlarına göre transfere hız veren Galatasaray, Altay'dan 19 yaşındaki Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı.

"TARAFTARLARIMIZIN ÖNÜNE ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Sarı-kırmızılılar sosyal medyadan transferi, "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin Kazımcan Karataş" ifadeleriyle açıkladı. Galatasaray genç futbolcu için İzmir ekibine 21 milyon TL ödeyecek. İmzanın ardından GSTV'ye konuşan Kazımcan Karataş: "Tek isteğim Galatasaray'da forma giymekti. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden geleni yapacağım." sözlerini kullandı.

Genç yıldız formayı giydi! Kazımcan Karataş, Galatasaray'da

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum." sözlerini kullanan genç oyuncu, "Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.

Genç yıldız formayı giydi! Kazımcan Karataş, Galatasaray'da
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Son Dakika Spor Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL - Son Dakika
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