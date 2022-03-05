KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79 - Son Dakika
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KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79

05.03.2022 22:34
KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79

79 mağlup etti.

79 mağlup etti.

Salon: İzmit Atatürk Spor

Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Cemil Uygül xx, Seda Esen xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 8, Gülse Uğur xx 5, Melisa Korkmaz x, Sıla Dikmenoğulları x, Nirra Fields xxx 27, Viktoria Vladimirovna Mircheva xxx 16, Kristina Jasmine Higgins xx 12, Nikolina Babic xx 12

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu x 6, La Tanya Chantella White xx 10, Elina Babkina Dikaioulaku xxx 19, Derin Yaya xxx 20, Kübra Erat x 3, Melike Tuğba Oral x 3, Alexis Sade Prince xxx 18, İnci Güçlü x

Başantrenör: Hasan Çağrı Özek

1. Periyot: 22-23 (Çankaya Üniversitesi lehine)

Devre: 46-35 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 70-59 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ

KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79
KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79
KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79
KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79
KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79

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Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Üniversitesi, Kocaeli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79 - Son Dakika


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SON DAKİKA: KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 82Çankaya Üniversitesi: 79 - Son Dakika
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