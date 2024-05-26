Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulu Başvuruları Başlıyor

Spor

Keçiören Belediyesi, yaz tatilini Ankara'da geçirecek olan çocuklar için yaz spor okulu açıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenecek ücretsiz yaz spor okulu için başvurular 3 Haziran'da başlayacak. Müracaatların tamamlanmasıyla oluşturulacak gruplar ise eğitimlere 2 Temmuz'da uzman eğitmenler eşliğinde başlayacak. 21 farklı spor dalında kurs açacaklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmeleri ve geleceğe daha sağlıklı adım atabilmeleri için ücretsiz yaz spor okulu açıyoruz. Çocuklarımız hem eğlenceli bir yaz geçirecekler hem de kendilerini geliştirecekler" dedi.

21 farklı branşta eğitim verilecek

Çocukların ve gençlerin spor faaliyetlerine katılımını arttırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için cimnastikten atletizme, karateden yüzmeye, akıl zeka oyunlarından masa tenisine 21 farklı branşta eğitim verilecek. 7-14 yaş arası çocuk ve gençlerin faydalanabileceği yaz spor okulu için müracaatlar Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yapılacak. - ANKARA