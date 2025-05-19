Keçiören\'de 19 Mayıs Coşkusu: 1919 Metrelik Atatürk Koşusu Düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda '1919 metrelik' Atatürk Koşusu düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında '1919 Atatürk Koşusu' düzenledi. İlçedeki Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi (eski Çoban Mektebi) önünde başlayan nostaljik maraton Keçiören Belediyesi önü Kalaba Kent Meydanı'nda son buldu. 1919 metrelik mesafeyi rakiplerinin önünde tamamlayarak dereceye giren koşuculara kadın ve erkek kategorilerinde ödülleri Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan tarafından verildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "Kıymetli hemşerilerim bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızdır bizim. Bu bayram Ata'mızdan, ceddimizden, Türklüğün varoluşundan bize emanet bir bayramdır. Türk milleti var olduğu sürece bu bayram, meşruiyetini koruyarak bu topraklarda ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Dereceye girenlere para ödülü verildi

Keçiören'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde gerçekleşen Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreninin ardından düzenlenen '1919 Atatürk Koşusu' ile başladı. 19 Mayıs için 1919 metreden oluşan yarışa vatandaşlar, gençler ve özel sporcular katıldı. Keçiören Belediyesi önünde final yapan sporcuları Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve vatandaşlar karşıladı. Geleneksel 19 Mayıs coşkusunu yeniden yaşatan koşuda, kadın ve erkek kategorilerinde birincilik kazanan koşuculara 30 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere 10 bin liralık para ödülü verildi. Programa Başkan Özarslan'ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Keçiörenliler katıldı. - ANKARA