Keçiören'de 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Keçiören'de 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şöleni Düzenlendi

Keçiören\'de 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şöleni Düzenlendi
02.08.2025 14:57  Güncelleme: 15:23
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, karakucak güreşlerinin önemini vurgulayarak, Türk kültürünü yaşatmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bu yılki etkinlikte 2 bin 200'ün üzerinde güreşçi yarışıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, karakucak güreşlerinin önemine değinerek, "Dünya üzerinde şampiyonluk almış güreşçilerin çoğu karakucak kültüründen gelen yapıya sahip coğrafyadan yetişiyor. Mindere giden sporcular karakucak harmanlarından geçiyor" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. 2-3 Ağustos tarihlerinde iki gün boyunca sürecek olan etkinliğin ilk gününü takip eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, karakucak güreşlerinin minder güreşlerine giden yol olduğunu belirtti. Özarslan, Türk'ün ata sporu olan güreşi yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Bunu yaşatmaya devam edeceğiz. Adının da Taha Akgül olması apayrı bir güzellik katıyor. Biz de nice Tahalar nice Rızalar yetiştireceğiz ve şanlı Türk bayrağımızı göklere çekeceğiz. Türk milleti adına hizmetlerimizi yapacağız. Geçen yıl bine yakın güreşçi vardı, bu sene 2 bin 200'ün üzerinde güreşçimiz var. Türkiye'nin ve Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşlerine şahitlik ediyoruz. Bunu daha da büyüterek ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"Başpehlivanımıza 3+1 daire verilecek"

Keçiören'de güreşi seven kişi sayısının fazla olduğunu söyleyen Özarslan, "İş insanları var. Güreş daha iyi noktaya gelsin derdindeler. Keçiören Belediyesi'nin cebinden 1 kuruş dahi harcanmadan sponsorlar tarafından bu sene başpehlivanımıza 3+1 daire, başaltı pehlivanımıza araba ve diğer büyük ödüller var. Bu ödüller spora teşvik edici" ifadelerini kullandı.

"Mindere giden sporcular karakucak harmanlarından geçiyor"

Kendisinin de eski bir güreşçi olduğuna değinen Özarslan, Türkiye'nin çok zengin kültürlere sahip olduğunu kaydederek, "Güreş ülkemizde zengin bir kültür. Yağlı güreş, şalvar güreşi, aba güreşi ve karakucak güreşi var. Karakucak güreşlerinin diğerlerinden ayrılan bir özelliği var. Gerçekten mindere giden insanlar bu harmanlardan geçiyor. Dünya üzerinde şampiyonluk almış güreşçilerin çoğu karakucak kültüründen gelen yapıya sahip coğrafyadan yetişiyor. Hepsi bizim güreşimiz. Yağlı güreşler de Türk'ün 630 yılın üzerinde var olan bir güreş. Ancak mindere giden sporcular karakucak harmanlarından geçiyor" açıklamasında bulundu.

Keçiören'de güreşe heves olduğunu vurgulayan Özarslan, Keçiören Spor Kulübü'nün kurulduktan 1 yıl sonra Türkiye şampiyonu olduğunu aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Keçiören'de 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören'de 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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