Keçiörengücü Abdullah Çelik\'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Abdullah Çelik'i kadrosuna kattı.
Transfer döneminin hareketli takımlarından Ankara Keçiörengücü, savunmaya takviye yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stoper Abdullah Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Abdullah'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Abdullah Çelik, geçen sezon Arnavutköy Belediyesi Futbol Kulübünde forma giydi.
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