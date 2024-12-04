Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 4-2 mağlup ederek tur atladı.
Hakemler: Davut Çelik, Cem Özbay, Mahmut Gülle
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış (Mehmet Erdoğan dk. 63), Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Recep Taşbakır (Mert Kula dk. 63), Yılmaz Basravi, Orhan Nahırcı, Traore, Abazaj, Halil Can Ayan (Eren Sami Poyraz dk. 88), Togui (Alper Duman dk. 88), Mame Diouf (Hamza Kılıç dk. 78)
Yedekler: Berke Vural
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Beyoğlu Yeni Çarşı: Cengizhan Şarli, Yiğit İfet Has (Bartu Kıratş dk. 59), Eren Demirtaş (Taha Aydınlı dk. 46), Miraç Altınçayır, Emircan Alturan, Murat Arda Ayhan, Mustafa Kaçan, Kaan Deniz Yılmaz (Kadir Kaan Kayacı dk. 83), Arda Uzun (Muhammed Sipahiler dk. 76), Bora Aydınlık (Alperen Yılmaz dk. 82), Kubilay Akyüz
Yedekler: Mehmet Emre Yar, Eren Büyükbaş
Teknik Sorumlu: Efen İnanç
Goller: Mame Diouf (dk. 4, 25 ve 68), Oğuzcan Çalışkan (dk. 36) (Ankara Keçiörengücü), Bora Aydınlık (dk. 9), Mustafa Kaçan (dk. 47) (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Sarı kartlar: Orhan Nahırcı, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü), Kaan Deniz Yılmaz, Mustafa Kaçan, Kubilay Akyüz (Beyoğlu Yeni Çarşı) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü, Beyoğlu'nu Geçti! - Son Dakika
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