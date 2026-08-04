Keçiörengücü Duhan Aksu'yu Kadrosuna Kattı
Ankara Keçiörengücü, 28 yaşındaki sol bek Duhan Aksu'yu transfer etti.
Ankara Keçiörengücü, 28 yaşındaki sol bek Duhan Aksu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Ankara Keçiörengücü, Duhan Aksu'yu renklerine bağladı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Aksu, kariyerinde İstanbulspor, Kasımpaşa ve Kocaelispor formaları giydi. Tecrübeli futbolcunun kariyerinde 8 asisti bulunuyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü Duhan Aksu'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?