Keçiörengücü, genç forvet Ömer Faruk Demirel'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel ile sözleşme imzaladı. Kulüp, 23 yaşındaki oyuncuya yeni dönemde başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Ömer Faruk Demirel ile anlaşmaya varmıştır. Ömer'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Gençlerbirliği altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Çankayaspor ve Niğde Belediyespor formalarını giydi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü, genç forvet Ömer Faruk Demirel'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Sizin düşünceleriniz neler ?