Keçiörengücü Joseph Ofori'yi Transfer Etti

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Joseph Ofori ile anlaşmaya varmıştır. Joseph'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
