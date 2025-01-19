Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Hakemleri Eleştirdi - Son Dakika
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Spor

Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Hakemleri Eleştirdi

Erkan Sözeri, 3-2 kaybettikleri Sakaryaspor maçında hakemleri ve yabancı hakem talebini eleştirdi.

19.01.2025 18:16
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında ağırladığı Sakarya spor'a 3-2 yenilen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını savunarak Süper Lig'in ardından 1. ligde de yabancı hakemleri görevlendirmenin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, hakem kararlarını eleştirerek "Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız ortada. Her takımın emeği var. Sakaryaspor da zorlu şartlarda, biz de. Her kulüp zorlu şartlarda ayakta durmaya çalışıyor ama maalesef hakemler, oynadığımız oyunun içinden bir çıkamadılar." dedi.

Hakem Oğuzhan Aksu'nun, Sakaryaspor Kulübünün hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden baskı altında kaldığını ve bunun da kararlarına yansıdığını öne süren Sözeri, "Verilen penaltıya bakalım. Eğer spor kamuoyu, eski hakemler, futbolun içindeki insanlar 'penaltı' diyorsa ben gider Oğuzhan Aksu'dan özür dilerim. Net veriyorsun penaltıyı, VAR da çağırmıyor. Enteresan. Bizim yüzde 100 penaltımız var. Vermiyorsun. VAR çağırıyor, ondan sonra veriyorsun. Biz nasıl mücadele edeceğiz? Etkileniyorsanız 'Benim hakkımda böyle bir paylaşım yapıldı, bu hafta beni affedin' dersin MHK'ya. Çıkarsın işin içinden." ifadelerini kullandı.

Sözeri, hakem kararlarının kulüp personelinden futbolcuya, teknik heyetten yönetim kuruluna kadar herkesin geleceğini etkilediğini hatırlatarak "Söylenecek fazla bir şey yok. Türk futbolunun yakasını bırakın artık. Süper Lig'e yabancı hakemler isteniyor ya burası da üvey evlat değil. Burası da çok ciddi rakamlar harcanan bir lig. Bugün maçı konuşmak isterdim ama konuşamadık. Çünkü etki ediyorsunuz." yorumunu yaptı.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise galibiyetten duyduğu memnuniyetini dile getirerek "Haftalardır iyi oynuyoruz. Hem koşu mesafesi hem de devamlılık olarak. Bir çıkışımız vardı. Bugün o seviyeye yakın pek bir şey görülmedi ama özellikle maçın başında 5'li başladık, 3'lü savunmayla. Uzun topların geleceğini biliyorduk. Sonra 4'lüye dönünce biraz daha rahatladık. Çocuklar rakibin uzun toplarına karşı iyi savaştılar. Keçiörengücü ligin en iyi takımlarından biri. Çocukları tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Galibiyet hakikaten çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal, transfer konusunda ne zaman adım atacaklarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Oyuncu almamız lazım. Sakaryaspor için geldiği nokta inanılmaz. Camianın ileri gelenlerinin elini taşın altına koyup bir şeyler yapması gerekiyor. Çok önemli bir virajdan geçiyoruz. Takımın dinamikliği, oyunu var ama daha önümüzde en az 17 maçımız var. Ne yapılacaksa yapılması gerekiyor."

Kaynak: AA

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