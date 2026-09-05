Keçiörengücü sahasında Sarıyer\'i 3-0 yenerek 3 maçlık yorucu periyotta galip geldi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Vedat Kapurtu, Sarıyer müsabakasının ardından, "Bir haftalık süreçte 3 tane maç oynadık. Gerçekten çok yorucu bir dönem bunlar; seyahatler falan ama neticesinde bugün sahada ayakta kalan, istediği oyunu oynayan bizdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Vedat Kapurtu, "Öncelikle oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten bugün oyuna giren, sonradan giren arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımız gerçekten güzel bir görüntü verdik. Maça gelecek olursak maça Sarıyer biraz etkili başladı bizden. İlk 10 dakikada biraz bizden etkililerdi ama ondan sonra oyun ağırlığımızı koyup istediğimiz oyun şablonuna yavaş yavaş dönmeye başladık. Bir haftalık süreçte 3 tane maç oynadık. Gerçekten çok yorucu bir dönem bunlar; seyahatler falan ama neticesinde bugün sahada ayakta kalan, istediği oyunu oynayan bizdik. Özellikle ikinci yarı çok baskılı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız toplarla hızlı hücuma çıkıp istediğimiz skoru da aldık. Oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 3-0 net bir skor. Sarıyer'e de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.